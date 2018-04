Sí nos representa-I

O sí. De repente usted piensa que no, que no tiene un solo digno representante en el Congreso, pero sí, claro que lo tiene. Insistiré con eso: ¿de dónde cree que salieron esos congresistas? ¿De otra dimensión? No, salieron de su barrio, de su distrito, de su provincia, de su región y de su país. Hasta de su universidad y de su colegio. Sí, la verdad duele. Y duele más si tiene los títulos inexplicables de César Acuña o el igual de inexplicable manantial de dinero de Alan García desde donde la plata le llega sola.

Así que, entiendo su frustración, pero no se puede hacer el desentendido o pretender que porque usted no se siente representado (y permítame dudar de usted) alguno de esos no representa al vecino. O al otro vecino.

El Comercio ha iniciado una campaña a la que ha bautizado #NoTePases. Un reportero de ese diario se subió a un colectivo conducido por Jesús A. Villarreal T. y en solo una hora contabilizó 35 infracciones de tránsito que, de ser sancionadas, sumarían multas por 19 mil soles. Pero eso no es lo más sorprendente del asunto: el vehículo que conduce tiene más de 20 órdenes de captura y 147 papeletas. Nadie lo detiene.

Siguiendo la lógica de quienes piensan que no se debe prohibir a nadie financiar campañas electorales ni que haya tope alguno, habría que cambiar la ley de tránsito para que no la violen tanto. O, en clave cardenalicia, tendríamos que ponerle una cortinita al escaparate si vamos a estar poniendo a las niñas allí. El chofer de combi de las 147 papeletas, ¿se sentirá representado?

La mayoría inmensa de peruanos cree que ser político en el Perú o ser ladrón son dos ramas de la misma carrera. Cierto, hay notables excepciones, pero eso es todo lo que son.