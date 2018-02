¿Aún te quieres salir de la CIDH?

Todo el Perú ha visto cómo un hombre desnudo golpeaba y arrastraba a su pareja por el piso del hostal para luego encerarla en la habitación sin que nadie moviera un dedo. Está documentado y filmado y, sin embargo, el sujeto ha sido absuelto por la sala superior del Poder Judicial que ve el caso.

Sí, lo mandaron a su casa como si no hubiera pasado nada y preguntarse si la culpa la tuvo el fiscal que armó mal el caso o los jueces que no administraron justicia ni con las evidencias delante es ocioso: lo cierto es que Arlette Contreras fue agredida, golpeada, insultada, ahorcada y hasta pudo morir esa noche a manos de ese individuo y todo el Perú lo ha visto, pero para el sistema de justicia peruano no pasó nada y por eso lo deja ir libre.

¿Adónde, a qué instancia, a quién puede recurrir Arlette para obtener justicia? ¿A sus amigos? ¿A sus vecinos? ¿A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿A un sicario? Si el Estado no la protege, ¿qué le impide protegerse a sí misma como mejor pueda o quiera?

Peor aún: ¿cuál es el incentivo para que otras miles de víctimas de agresiones similares denuncien a sus agresores si no hay ninguna garantía de que el Poder Judicial les dará la razón, ni siquiera si tienen un video que prueba la agresión? ¿Y las que solo tienen su palabra?

Es a ese mismo Poder Judicial al que algunas personas pretenden darle la facultad de decidir quién vive y quién muere y espero que después de esto recapaciten: si no condenan a un agresor ni con pruebas delante de sus ojos, ¿qué puede pasar cuando no hay evidencia con semejante contundencia? Hay buenos jueces y hay buenos fiscales, pero que te toque uno es, como dije en otra oportunidad, como lanzar una vez una moneda al aire y esperar que de ese único lance resulte cara y no sello. 50/50.

¿Te arriesgarías si tu vida dependiera de ello?