También si quieres, Alberto

La congresista Cecilia Chacón lo ha dejado claro: Alberto Fujimori es bienvenido en Fuerza Popular como uno más, si se ajusta a las normas actuales y a lo que hay: aquí manda Keiko, el apellido no le asiste a Kenji y ni Figari ni Herz se van. Alberto no es fan de los partidos ni del liderazgo (sic) y si quiere participar, tiene que dejar eso afuera. Las palabras de Aguinaga señalando que alguien con 5to de primaria no puede manejar un partido (refiriéndose a Ana Hertz) y que Keiko –coincidiendo con el Fujimori menor– está mal asesorada y secuestrada han provocado la dura reacción del ala keikista del fujimorismo.

La amenaza a la Fiscalía, flanqueada por el presidente del Congreso y la presidenta de la comisión Lava Jato, ha sido muy clara: utilizarán todas las armas a las que su número les permita acceder sin importar nada más que el objetivo. El fin habrá de justificar cualquier medio. Qué miedo.

Keiko es “una amenaza letal a la democracia”, dijo PPK. Según La República, Keiko no ha entregado toda la información de los aportantes de sus cocteles: solo entregó la información de dos de cinco y Chacón dijo que es todo lo que entregarán. A ver que los obliguen. Por si a alguno no le quedó claro el mensaje de Keiko, Salaverry anunció que irán hasta las últimas consecuencias.

Para alguien que dice que no tienen nada que ocultar, se ven bastante nerviosos. Amenazaron al Tribunal Constitucional por su fallo contra la ley mordaza y ahora al Ministerio Público. Si no tienen rabo de paja, les conviene que los investiguen porque quedan limpios. ¿No la ven?

PD: Siguen encontrando cuentas en Andorra. Las relaciones del Perú con ese país se manejan desde España. ¿Quién es el embajador del Perú en Madrid y cuál es su relación con AG?