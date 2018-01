Si al pueblo fujimorista lo forzaran a elegir entre Alberto Fujimori y su hija, Keiko, ¿a quién elegiría? Me aventuro a pensar –por lo que he visto, aunque seguramente ha sido insuficiente y puedo estar equivocado– que las bases, esas que forman del 99.9% del 25% de fujimorismo duro que dejó Alberto antes de postular al Senado japonés, no responden ni a Pier ni a Ana ni, en presencia del Shogún, a Keiko.

( Aquí la propaganda del Chino en Japón )

Y me parece comprensible. ¿A quién elegirían las bases fujimoristas? ¿A Keiko, quien perdió dos elecciones seguidas, a quien se le desarma la Mototaxi luego de intentar atropellar sin éxito a un viejito maltrecho, quien se mandó mudar 500 días de vacas cuando fue congresista y que, teniendo el poder para hacerlo, no quiso sacar de la cárcel a su padre?

¿O elegirían a Alberto, que le dio un rostro al Estado, puso colegio, pista, electricidad y posta –aunque todo se cayera meses después–, que lampeó con ellos en las inundaciones con el lodo hasta la cintura, que terminó con la guerra con Ecuador, que “venció” al terrorismo y que acaba de salir tras estar 12 años “injustamente” preso?

Por Ley de Gravedad deberían elegir a Alberto. Y a los Kenjos (“Avengers”), pero, ¿quién sabe? Las “sutiles” sugerencias desde el keikismo para que el ex dictador mantenga un perfil son muy elocuentes.

(¿Recuerdan quién es Alberto Fujimori y de lo que es capaz? ¿Saben cuánta sangre en el ojo se puede acumular en 12 años de encierro? ¿Imaginan qué pensará al ser criticado y ninguneado por unos hueleguisos que lo único que han ganado lo consiguieron encaramándose a su apellido y al movimiento que él fundó? ¿Se dieron cuenta de que la columna de Meche Aráoz y los tuits de Fujimori se parecen mucho?)