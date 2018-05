El problema de la memoria II

Para muchas personas –que no saben qué hay, qué dice ni dónde queda el LUM, pero piden que lo cierren, lo investiguen o lo cambien–, se trata de aceptar un discurso según el cual hay algo mal con el sistema en el que viven. Pero el sistema es muy cómodo: ideología SmartTV y zapatillas Nike. Es un paquete en el que todo está lateralizado: los “izquierdistas” (las comillas son porque no son solo ellos) dicen que el Estado, los militares y la policía también son responsables de las matanzas de los 80 y 90… pero ellos mataban terrucos; así que plegarse a ese discurso es plegarse a los terrucos.

El reto es derribar el sentido común instalado que dice más o menos esto:

“Los muertos no fueron míos, tuve suerte, qué pena por ellos, en toda guerra hay muertos inocentes, eran los terrucos o nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a seguir llorando? Hay que mirar adelante, hay que producir, el país no puede parar, déjame trabajar, hermanito. Y no jodan con eso del género, el matri gay, la CVR y los derechos humanos. No podemos hacer que los chibolos entiendan lo que leen ni que aprendan a sumar, no podemos hacer que baje la tasa de desnutrición y anemia, ¿y vamos a poder enseñar ‘género’ en los colegios del Estado? No podemos meter a Toledo con ruta del dinero armada y reconocida, ¿y quieres laicismo en las instituciones del Estado y que los FAP o los colegios no se plieguen a una marcha por la vida? Los terrucos bien muertos están y los otros, piña; el país no puede parar y no vas a meter preso a los que nos salvaron de los terrucos rojos asesinos. Los violadores bien castrados. Con mis hijos no te metas, el concebido está por encima de su receptáculo”. Y así.

Por eso, el problema es de comunicación: porque la guerra de los sentidos comunes se perdió hace tiempo.