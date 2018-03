Premier Villanueva

Es verdad, César Villanueva impulsó la segunda moción de vacancia, pero la legitimidad de PPK no se la cargó Villanueva; PPK lo hizo solo. Con todas sus dudas sobre PPK, Villanueva y otros se abstuvieron en diciembre y el ex presidente se salvó. Por eso, contrario a lo que piensan algunos, no me parece que perseguir la vacancia lo deslegitime como presidente del Consejo de Ministros del siguiente en la línea de sucesión (Vizcarra). Me parece principista: te di una oportunidad y al día siguiente me demostraste que no tenías ni palabra ni, peor, escrúpulos. ¡Afuera!

En ese esfuerzo, en el que Villanueva se jugaba el todo por el todo, construyó puentes con todas las bancadas y los ha conocido de cerca y más allá del hemiciclo. El Ejecutivo está herido, y la Magdalena no está para tafetanes. Pero, ¿Ántero? ¿Del Castillo? ¿Quién más se la iba a jugar? Villanueva es alguien a quien Vizcarra conoce desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y en cuyo criterio y conducción confía.

Es accesible y razonable sin doblegarse y tiene un CV limpio, que es más de lo que podemos decir de la inmensa mayoría de nuestra clase política. Es político y conoce bien la gestión pública a nivel nacional y regional y, por eso, entiende mejor que muchos cómo alinear las demandas regionales con las necesidades del Ejecutivo de demostrar éxitos de corto plazo.

Ninguno es un candelejón ni un vivazo. Vizcarra se juega su futuro político y tal vez sea la última jugada de Villanueva antes de tentar la presidencia.

Nada de esto garantiza resultados, pero lo menos que se merecen es el beneficio de la duda. Su éxito será el de todos, menos de los que quieran presentarse en 2021 con fórmulas mesiánicas o refundadoras. O de “ahora sí”. Tú sabes quién eres.