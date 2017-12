PP-Práktiko

- Les daremos 10 millones, pues, ¿no?

- ¿Soles o dólares?

- ¡Dólares, pues!

Estoy adivinando. Pero la idea de que el monto se le ocurrió a PPK me es irresistible: redondeando, 10 millones de dólares son 33 millones de soles.

“Con eso alguito de paz se puede comprar, ¿no? Como para que ya no jodan con sus marchas y sus conferencias que están dejando mal al Perú… ¡y a mí!”. Triste es que algunos hambres, cansancios y años pesen más que la dignidad de un recuerdo. Renunciaron dos ministros. Algunos viceministros, directores, funcionarios. “Mandos medios”, nada demasiado desestabilizador, los que de verdad chambean, aunque nadie sepa dónde están sus oficinas. ¿Y el resto? ¿Seguirán chambeando con un jefe de cuyas ideas no sabrán nada, aunque le pregunten directamente? Y dicen que no hay valientes.

No se puede culpar a quien busca su supervivencia; los espacios laborales para los perfiles demasiado altos no abundan y casi todos requieren recomendación gubernamental: irse pateando el tablero es mala idea.

Preocupan algunos nombres. Pinta lindo, full 90.

PD: Vecino: sí, el espacio es tirano, pero ayer liquidaste el stock de ad hominem, ¿no? No puedo creer que pienses que alguien no puede opinar o pronunciarse sobre un tiempo en el que no ha vivido. ¿Tú? ¿A ti que te encanta la historia y despotricar de Marx, Lenin y otro montón de rojos que vivieron cuando tú no eras ni un espermatozoide? ¿Y qué tal opinar de un lugar en el que no naciste o en el que no vives? ¿Tampoco se puede? Y lo otro: ¿piensas que se le puede tomar en serio a alguien que dice que no hay que hacerle caso a Aldo Mariátegui porque es de derecha, vive en San Isidro y escribe con el hígado? Nica, pues.