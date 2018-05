Posverdad (sí, otra vez)

El diario Expreso pone en portada a dos congresistas de izquierda, Hernando Cevallos y Marisa Glave, con un gran titular en letras rojas: DEFIENDEN A TERRORISTAS. En la bajada explican que él dice que Morote puede trabajar para el Estado si ya cumplió su pena, y que ella “insiste en que no hubo terrorismo sino conflicto armado interno”.

Lo primero es media verdad: Cevallos dice en efecto que si Morote ya cumplió su condena, puede limpiar pasillos en un ministerio, pero eso no es defender a un terrorista, es estupidez. Como la congresista Foronda: es indignante que haya contratado a una ex terrorista (Nancy Madrid) como asistente a la que se le paga con dinero de todos los peruanos; pero ni así Foronda califica como defensora de terroristas.

La segunda es una mentira flagrante y artera. Llamar “conflicto armado” a la guerra antisubversiva, como la llaman muchos académicos muy respetados en todo el mundo de derecha y de izquierda, no constituye en modo alguno una defensa de terroristas. Además, como todos ellos, Glave siempre ha condenado las acciones terroristas. Todas ellas.

¿Por qué mentir? ¿Dónde está mejor representado el interés ciudadano? ¿En un titular mentiroso sobre lo que dijo o no dijo un congresista o en la votación que le da a la industria alimentaria patente de corso por cinco años más para seguir vendiendo sus productos sin advertir que son altos en grasas, sodio o azúcar mientras la obesidad infantil avanza y la desnutrición crónica no se detiene? ¿Qué tiene más impacto de corto, mediano y largo plazo en la vida de las personas la declaración sacada de contexto de un congresista al que no conoce nadie y que jamás volverá a ser congresista o la ley de alimentación saludable?

La posverdad es tan peligrosa por lo que dice como por lo que intenta ocultar.