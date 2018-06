Planilla extra de S/60 millones

Según la consulta amigable del MEF, el presupuesto del Congreso pasó de los S/616.7 millones aprobados en 2016 para el ejercicio 2017 a un presupuesto final de S/711 millones. Un incremento de 15.3% que representan S/103 millones extra que se asignaron a los rubros de “donaciones y transferencias” (S/83.6 millones) y “otros” (S/10.6 millones).

Entre otras posibles explicaciones, eso pasa cuando no hay cómo justificar el meter más dinero en el presupuesto a mediados de año. En agosto de 2016, por ejemplo.

Para 2018, “otros” y “donaciones” volvieron a la “normalidad”.

Para 2018, el presupuesto del Congreso pasó de S/711 millones a S/709 millones. Rebaja mínima para un país que se declara en austeridad (apenas 0.28%), pero parece razonable que al menos no crezca (por ahora: su presupuesto puede crecer durante el resto del año).

Y entonces, uno se fija en el incremento de los gastos de “personal y obligaciones”: pasaron de S/379 millones en 2017 a S/440.5 millones este año. Es decir que, con respecto al monto aprobado para 2017, el Congreso se aumentó el presupuesto en S/91 millones (16% más).

¡Y de eso, S/61.5 millones fueron solo para contratar gente! Tremendo empleador el Congreso.

La mañana de ayer, Kenji decía en el programa de Rosa María Palacios: “Yo no me siento seguro dentro de las instalaciones del Congreso. Han contratado a más de 600 personas, yo no sé con qué fin”.

Alguien dirá que este Congreso gasta 61 millones más en personal porque hay más comisiones y más trabajo que hacer. Un par de ejemplos: la comisión Lava Jato no encuentra nada aún y hace cinco sesiones que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no se reúne por falta de asistentes.

Buen fin de semana.