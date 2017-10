No al perdón

Nadie debería morir preso. Cuando la justicia se convierte en venganza, deja de ser justicia.

PPK volvió a pronunciarse sobre el “indulto” en Arequipa. Dijo que no es un perdón y esa aclaración es muy importante porque, como ya discutimos aquí, nadie se puede arrogar la facultad de perdonar sobre crímenes de los que no ha sido víctima, menos en representación de víctimas y deudos inconsultos. Que lo manden a su casa, sí, quizás, pero para que no se muera preso, no para que sea senador, como parece pretender Kenji y dar por hecho su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.

Cierto, aunque el Congreso de mayoría fujimorista no llegue al 20% de aprobación, el fujimorismo representa hoy –al menos– a uno de cada cinco peruanos y, en las últimas elecciones, representó la primera opción de 1 de cada 4 (27% sobre el total de votantes hábiles). Pero ni los grandes números ni el pragmatismo legitiman sentarse en la ley. Si así fuera, con la aprobación que tienen los poderes del Estado (alrededor de 20%) y la percepción de corrupción que los afecta a todos (el 70% cree que son corruptos), habría que cerrarlos hoy mismo. Así no funciona el Estado de derecho (y por eso la nueva orden de arresto provisorio contra Toledo ha quedado en suspenso, ¡increíble!).

PD. Vecino, para que tu contraejemplo del viernes aplique, yo tendría que decir que me da gusto que los asesinatos de los policías en Bagua queden impunes porque quiero ver la cara de algún facho haciendo puchero. Y no, a mí la injusticia me da asco siempre, en todos los casos. Falta de empatía la de AGP y los ciudadanos de segunda clase o cuando se burló en

TV de quienes creen en los apus como si rezarle al hombre invisible fuera de alguna manera superior a rezarle al cerro.