Mejor a su casa

El sábado, PPK dijo en RPP que quienes rechazan el indulto y lo quieren fuera es un grupo de extrema izquierda. Según una encuesta realizada por Datum y publicada por Perú21 el día de ayer, el 53% de los peruanos quiere que el gringo se vaya a su casa. ¿En qué país vive PPK?

La semana pasada, tras la encuesta de GfK a nivel nacional, quedó claro que la mitad está a favor del indulto y la otra mitad en contra. Cuando dijo lo de la “extrema izquierda”, PPK ya conocía este resultado. ¿En qué planeta cree PPK que vivimos los peruanos?

En serio, ¿a quién se refería PPK? ¿A Verónika Mendoza o a Jaime de Althaus? ¿A Rosa María Palacios o a César Hildebrandt? La sensación de que ni el presidente ni su gabinete saben en dónde están parados es hoy más preocupante que nunca, porque la bajísima credibilidad del jefe de Estado lo empeora todo.

No importa por quién votaste: si mañana PPK sale en la tele ofreciendo que se reconstruirá Piura antes de los Juegos Panamericanos, ¿le creerías? ¿No? Y si dijera, en cambio, que va a sacar al Perú del Pacto de San José para que se pueda ejecutar a los violadores, ¿le creerías? ¿Tampoco? Y si dijera que le va a poner servicio subsidiado de gas natural a todo El Agustino, ¿le creerías? ¿Menos? Y si promete que a partir de hoy se va a esforzar y ya no se va a ir a su casa a almorzar, sino que se queda en el Centro de Lima chambeando, ¿le crees?

¿Se puede gobernar así un país? Yo creo que no, y menos cuando faltan más de tres años para el 28 de julio de 2021. El escenario ideal no existe, pero de entre las mejores opciones está el que renuncie para evitar el maltrato inevitable que un nuevo proceso traería no solo sobre él, sino sobre la institución presidencial, que está más allá que PPK. Siempre lo estuvo.