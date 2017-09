Luis Davelouis: Paños fríos o rabo de paja

El sábado por la mañana, tras reunirse junto a su bancada con el presidente Kuczynski en Palacio de Gobierno, Jorge del Castillo dijo: “[la designación del nuevo gabinete] tiene que manejarse con prudencia, [el presidente] no va a nombrar a alguien que pueda generar una controversia, una aspereza. Si se trata de tener un gabinete que mantenga o disponga más serenidad, imagino que se evitará la presencia de cualquier persona que pueda ser tomada como una provocación”.

Y parece que PPK le hizo caso a decir de algunas designaciones: evitar asperezas con el fujimorismo, con el Apra, con las instituciones educativas privadas, con los movimientos religiosos antiderechos y con el gran empresariado.

El resto, los que votaron por él para que no gane Keiko Fujimori (casi 1 de cada cuatro peruanos), que se aguante porque indultará a Alberto Fujimori en las próximas semanas y para eso ha puesto en Justicia a Enrique Mendoza, quien es, además de ex presidente de la Corte Suprema, un cercano amigo de muchos años de Alan García. Pragmatismo puro y duro.

Pero lo más raro es la designación de Idel Vexler en Educación. El viernes en la tarde, PPK reafirmó su compromiso con la educación y después de Saavedra y de Martens, pone a un declarado opositor de casi todo lo avanzado en el sector en los últimos años. Desde la Ley Universitaria y Sunedu hasta la inclusión del enfoque de género en lo que se enseña a los niños. Parece que el gabinete lo armó el Apra. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Rabo de paja?

Lo demás es esperable: PPK no puede ser quien no es y sus amigos seguirán siendo los viejitos que van al Golf a mediodía.

A lo lejos, se escucha la voz de una ex primera dama: “¡No me hagas hablar, because I know what you did last time!”.