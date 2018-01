Lecciones panchas

Es difícil no contagiarse de la emoción de decenas de miles de personas que ven en el papa Francisco la tangibilización de su fe. No importa que no lo sea, no importa que las costuras se le vean por todas partes, no importa que en el fondo sepamos que no cambiará nada de nada. Nos pegamos al Papa como nos pegamos al cebiche, al lomo saltado y luego a la selección, en el Perú nos faltan los motivos, nos urge creer en algo, en lo que sea. Es comprensible, es humano.

Siete de cada diez peruanos se consideran católicos y, de esos siete, cuatro no practica o no es “muy practicante” (según el Latinobarómetro 2015; en Chile, siete de cada diez católicos no son practicantes). La acogida de Francisco en el Perú dice de lo que hablábamos en el primer párrafo.

Lindo discurso a los pueblos amazónicos: ustedes existen e importan. Terrible que lo tenga que decir un extranjero representante de otro Estado, pero aún con eso, importante y lindo. Lindo que le haya provocado soponcios a varios conservas proempresa (que no es lo mismo que promercado) y mercas.

Como todo jefe de Estado, Francisco es esencialmente un político y, como todo peronista, un poco demagogo. Primero manifiesta su malestar y pide perdón por los casos Karadima en Chile y Sodalicio en el Perú (ya no se puede escabullir más); y luego aparece con José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, sodálite y del grupo de Figari. En Chile, el gesto ambiguo enfrió a la feligresía. Aquí no.

En el Perú vivimos nuestra propia crisis de fe: hay rumores de renuncia(s) en el Ejecutivo y aunque mañana PPK diga que nadie se va, nadie le va a creer.

¿Vieron? Pancho no nos ha devuelto nada.