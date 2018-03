Yo sí le creo II

¿Usted se arriesgaría a pasar 20 años en prisión solo por perjudicar al policía que lo quiso coimear en la esquina luego de que usted se pasó una luz roja? ¿No? ¿Y por qué piensa que Jorge Barata o Marcelo Odebrecht sí lo harían?

Si, por ejemplo, Susana de la Puente miente, no pasa nada. No realmente. Tal vez ni la remuevan del cargo de embajadora. Si PPK miente, tampoco pasa nada; o casi nada. Así con todos: si lo niegan todo, no tienen nada que perder y quizás todo por ganar.

Ni Barata ni Odebrecht obtienen beneficio alguno de inculpar a nadie. Ya tienen todos los beneficios que les corresponden por acogerse a la delación voluntaria en Brasil; así que si mienten u omiten información, pierden todo. Su único camino es decir la verdad.

Por ejemplo, si Barata dice que le dio 3 millones a la campaña del NO de Susana Villarán y resulta que es mentira, Barata va preso. Si se olvida de un detalle importante en la entrega a Humala, va preso. ¿Tiene sentido que mienta, se “olvide” o se “equivoque”?

Aún no ha dicho nada de las coimas para las licitaciones de los proyectos de infraestructura, ni de los cientos de adendas para inflar costos, ni del club de la construcción; allí está la plata grande y toda es Caja 2.

Barata declaró de memoria y, para respaldar sus declaraciones, ofreció a los fiscales acceso a los registros de los servidores de la oficina de operaciones estructuradas con las rutas, los objetivos y demás detalles de las entregas de dinero. Sí, la plata para campañas era de la Caja 2, se puede rastrear y configura lavado de activos. Solo la plata que le dio a Confiep era de la contabilidad “formal”.

Ni Barata ni Odebrecht ganan absolutamente nada mintiendo y se perjudicarían muchísimo si lo hacen. ¿Podemos decir lo mismo de alguno de los personajes señalados por ese par?