Kenji al ataque

1. Kenji se mueve más rápido que la banKada que le busca pisar el poncho a como dé lugar. Las acusaciones para su segundo proceso son ridículas y no se sostienen a menos que el juzgador sea del tipo que uno esperaría de un dictadorzuelo paranoico que lo que persigue no es castigar una inconducta o acto reprobable sino convertir a no alineado en un ejemplo de lo que le pasa a quienes se atreven a disentir. La política del escarmiento. Es lo que uno esperaría de Kim Jong-un, no en un partido democrático (¿?). Kenji utilizó la propia ley mordaza impulsada por los fujis para negarse a asistir al tribunal de su partido. La sangre les debe estar hirviendo.

2. La misa del Papa. Algunos puentes peatonales de la Costa Verde están sin terminar desde hace al menos cuatro años. Algunos no tienen rampas y en general no hay acceso para discapacitados, ancianos o niños y ese día cerrarán la pista. ¿Cómo van a bajar ancianos, niños y discapacitados? Y si pasa algo, lo que sea, ¿cómo van a subir? ¿Los van a cargar? ¿Quién? El Colegio de Arquitectos emitió opinión diciendo que no se debería realizar una celebración de ese tamaño allí. Pero Cipriani cumple 75 años en diciembre de 2018 y deberá presentar su renuncia. ¿No será por eso tanto jaleo? ¿No será que quiere una foto bonita de despedida?

3. Indecopi dice que actuó de oficio en el tema de las veterinarias municipales. O sea, nadie los llamó. Pretenden cerrar y multar áreas municipales de apoyo social para beneficiar a los negocios privados y eliminar la “competencia desleal”. El dogma se muerde la cola. ¿No será que, luego de permitir que LATAM retire el Libro de Reclamaciones y amenazar a un servicio social, se le están tirando al cuello al BBVA por la embarrada de las entradas solo porque necesitan un chivo expiatorio un poco grande?