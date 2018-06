-¡DEJEN DE MENTIR! ¡KEIKO NO TIENE CURUL Y NO VOTA EN EL CONGRESO, CAVIARES ODIADORES!



1. Según La República, el reglamento interno de FP dice que quien preside el partido preside la Bankada y esta decide sobre los asuntos parlamentarios. ¿Quién es la presidenta de FP y de la Bankada aunque no tenga curul? Keiko Fujimori.

2. La Mesa Directiva del Congreso ha contratado unas 700 personas por S/61 millones al año. Muchas de esas contrataciones fueron a dedo y sin concurso y muchos son o fueron colaboradores, simpatizantes y hasta aportantes de FP. ¿Galarreta habrá actuado por su cuenta?

La presidencia del plenario de la BanKada (Keiko) designa a los integrantes del equipo de asesoría y apoyo de la oficina del grupo parlamentario en el Congreso. ¿Quién preside? Keiko Fujimori.

3. La atropellada suspensión de Kenji y sus secuaces fueron una muestra clara de que las decisiones no se toman en el hemiciclo, sino desde afuera. Y solo confirma lo que vimos en el pantallazo del chat del mototaxi tras la censura a Saavedra: quien manda es Keikosss.

4. Varios congresistas de FP admitieron lo anterior: no podían ni tomarse un café con congresistas de otras bancadas si antes no le avisaban a algún vocero y estos a Keiko y ella les daba permiso.

Es cierto, Keiko no vota ni tiene curul, pero no los necesita porque nadie en FP va al baño si ella no lo decide así. Las contrataciones, el troll center, los comandos fujimoristas, los Mamaniaudios, la oposición a que la SBS fiscalice a las cooperativas... LAN, los octógonos, el género, todo.

Ud. sabe todo esto y más, presidente Vizcarra. No baje la cabeza, asómese a la ventana y mire. Frente a Ud. está la respuesta a este falso dilema. Úsela.