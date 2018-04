Lo indefendible

Hay una diferencia fundamental entre quienes, enfrentados a los hechos y nueva información, no tenemos ningún problema en cambiar nuestra opinión sobre algo o alguien –no hacerlo es ir en contra de nuestros principios– y quienes, pese a todas las pruebas y evidencias, siguen pensando que, por ejemplo, Alberto Fujimori hizo más bien que mal y que sus herederos –cualquiera de ellos– nos devolverán a una era de orden (no), honradez (menos), tecnología (jajaja) y trabajo (¿cuál? Ah, ¿el informal que te fabricaste tú solito?).

En el medio está la inmensa mayoría de peruanos que no se da por enterada porque o bien la han engañado tanto que ya no le interesa o porque tiene que trabajar para poder comer y mandar a sus hijos al colegio y no puede perder el tiempo escuchando cosas como que si se suman las intenciones de voto de Keiko y Kenji, algún Fujimori gana en 2021.

No es raro pues que en la encuesta de Ipsos en la que el Congreso saca 25% de aprobación –luego de caer hasta un dígito–, nadie considere que el Congreso se acabara de blindar contra la ley que refuerza a la Contraloría. O siquiera sepa de qué se trata. Ese 16% de subida no es aprobación, es beneficio de la duda, es lo mismo que explica el 30% que no tiene opinión sobre el presidente Vizcarra o el 57% que lo aprueba sin considerar que promulgó esa ley que blinda al Congreso contra la verdadera fiscalización externa.

Pero, del lobo un pelo. Mejor que todo o nada es algo y no es poca cosa que la Contraloría pueda hacer mejor su trabajo en todos los demás poderes y organismos del Estado. Si tiene buenos resultados, la opinión pública sin duda presionará para que el Congreso se ponga en línea y alguno allí, más por populismo que por vergüenza, recogerá el reclamo. Igual, 25% de aprobación significa que solo uno de cada cuatro peruanos les da el beneficio de la duda, nada para estar orgullosos.