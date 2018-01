No hay peligro rojo “Mucha gente que votó por PPK para que no salga Keiko hubiera votado por ella solo para que no salga Verónika. Mendoza los asusta más que Keiko, pero quizás si alguien ofrece meterlos a todos presos, le creen”.

Verónika Mendoza envió contundente mensaje en contra de PPK. (Perú 21) No hay peligro rojo. (Perú 21)