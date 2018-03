El gran atasco

Alberto Fujimori necesita que Pedro Pablo Kuczynski siga siendo presidente para que defienda su indulto. Pedro Pablo Kuczynski necesita seguir siendo presidente para poder utilizar las gollorías del puesto pues, de desocupar la silla de Pizarro, corre el riesgo de que lo encanen antes de que pueda decir “Westfield no tiene nada que ver con First Capital”.

Por otro lado, Keiko, ni aunque lo necesite para levantar todo el humo del mundo luego de que Barata dijera que abonó 1.2 millones de dólares a su campaña, puede lanzarse a vacar a PPK. Al menos no sin correr el riesgo de, en el proceso, perder a otros tres o cuatro congresistas y seguir encogiendo su bancada y su poder (¿y su diezmo?). De hecho, ya hay por lo menos un congresista aún en las filas de Fuerza Popular que asegura que no votaría por la vacancia, aunque se lo ordene Keiko: el iqueño José Luis Elías Ávalos.

De cualquier manera, hoy, a las 5 p.m. del martes 6 de marzo que escribo esta columna, en el Congreso no tienen los votos para vacar a nadie ni, parece, las firmas para la moción (de 26 a estas horas tienen 22). Si no pueden conseguir 26 firmas, ¿conseguirán 87 votos? Difícil.

Pero ni aún con eso hay algo definitivo. El interrogatorio del fiscal Hamilton Castro al socio/discípulo/aprendiz realizado en Chile duró 13 horas. Trece horas para 100 preguntas parece demasiado. ¿Qué tanta explicación debió dar Sepúlveda? ¿Cuán comprometido habrá quedado PPK? No sabemos.

Por el momento todos seguirán negando que recibieron un solo sol pese a que saben –y todos sabemos– que Barata no puede mentir; esperando que algo pase para poder salir de este atolladero tremendo del que nadie parece poder salir bien librado.