Y aún faltan las coimas…

Según la información que se ha ido filtrando, Jorge Barata ha revelado en Brasil a quién le dio plata, cuánto y cómo. Y no se salva casi nadie.

US$3 millones para Humala (2006).

US$1 millón 200 mil para Keiko (2011), a través de Yoshiyama (entonces sec. gral. de Fuerza 2011) y de un ex directivo de Confiep.

US$600 mil para Toledo (2011), a través de Avi Dan On (¿espía?).

US$300 mil para PPK (2011), a través de Susana de la Puente (hoy embajadora del Perú en Reino Unido).

US$200 mil para Alan García (2006) a través de Luis Alva Castro.

Barata confirmó que Odebrecht financió con US$3 millones el NO de Susana Villarán. Esta es la más grave pues ella era alcaldesa cuando recibió el dinero (Keiko era congresista). Los demás solo eran candidatos y hasta que el Congreso así no lo establezca, recibir plata para campaña no es delito en sí mismo.

Todos lo niegan y culpan al intermediario y piden pruebas. Cuando para Humala les bastó la palabra de Barata. Humala está preso por el testimonio de Barata y ahora dice que les dio a todos. Una de dos: o todos van presos o Humala sale. ¿Doble rasero? ¿Dónde?

¿Puede haber lavado de activos? Quizá. Alva Castro fue el principal aportante a la campaña de 2006 de Alan García con S/100 mil, pero Barata dice que le entregó US$200 mil, ¿adónde fue el resto? ¿Lo guardó? ¿Se lo entregó a alguien más? ¿Se acuerdan de Mantilla?

Ayer, la Permanente aprobó la ley Mulder casi sin debate y se apresta a legislar a favor de los empresarios de alimentos con el etiquetado que ellos quieren y no el que recomiendan los especialistas. Aún no sabemos si ya renunció la jefa de Sunedu. Tampoco sabemos si se ampliará la moratoria para abrir universidades negocio. Movido todo.