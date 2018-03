Los clones

El congresista Moíses Mamani, quien se bajó al ppkenjismo, mintió en su hoja de vida (como la mitad o más de kenjistas y keikistas), tuvo o tiene problemas con la justicia (como 2/3 del fujimorismo activo) y, además de sus empresas y su curul, tiene su emprendedurismo y su olfato para los negocios. Cosas que hoy cotizan por las nubes.

¿A quién representa Mamani? ¿Cuántos peruanos podrían sentirse identificados con él? Alguien con poca o nula instrucción, con escrúpulos que consideramos laxos porque se configuraron para lidiar con su situación de partida precaria o muy difícil, para sobrevivir. Alguien con talento para conseguir –primero– lo que necesita y –después– lo que quiere y a quien, de pronto, se le presenta la oportunidad de ser congresista. O alcalde. O ministro. O presidente.

¿Cuántos peruanos hay así? Por supuesto, “así” es una función de lo que yo digo desde mis privilegios y mis circunstancias. ¿Qué es lo válido para él que no lo es para mí en términos de lo que se puede o no hacer porque es o no ético o moral? ¿Cuántos peruanos “así” quisieran no ser “así”? ¿Cuántos se dan cuenta? ¿A cuántos les importa? ¿Cuántos llegarían al poder para servirse de él antes que para servir al país? ¿Cuántos sin el background de Mamani harían lo mismo que él? ¿Cuántos ven el acceso a un ministerio o curul como una futura fuente de ingresos a través de prebendas para sus empresas o como invitado a directorios a los que solo irá a cobrar por su “experiencia”?

¿Cuán diferente de Moíses Mamani es Bruno Giuffra, quien a su pesar terminó convertido en el caballo de Troya del ppkenjismo, llevando al congresista a la casa de PPK? ¿O sucede que el audio de Giuffra es parte de la campaña #DimeTuTraba y todos somos unos mal pensados?