Apaguen la luz

Hay algunas cosas que no puedo concebir. Por ejemplo, cómo se puede sexualizar a un bebé o a un niño o niña. Escapa a mi comprensión, me perturba, me enferma y por eso sé que no me equivoco cuando pienso que a esos que violan y asesinan niños habría que matarlos. Y no, mequetrefes, ni un embrión es un niño ni un feto es un ser humano.

Mis razones para oponerme a la pena de muerte y a discutirla tienen que ver con la calidad de la administración de la violencia y de la justicia en nuestro país, por un lado; y con que es impracticable en el Perú.

Es inevitable preguntarse ¿qué utilidad, qué beneficio se obtiene? ¿Cómo hace mejor a la sociedad mantener con vida a un ser adulto que se excita sexualmente con una niña de 8 años, a la que viola de manera reiterada y que además es su propia hija? Encuentro igual de monstruoso que la madre de esa niña alcahuetee y proteja a tal bestia. Son bestias, se les pone a dormir y, aunque la muerte del perro no acabe con la rabia, con seguridad ese perro no contagiará a nadie más.

Esas son las bestias. ¿Pero qué clase de sociedad condena a una niña de 9 años a dar a luz y encima le regala un coche? Señores del Congreso, si fuera su hija la embarazada de 9 años, ¿la obligarían a dar a luz a riesgo de que muera en el proceso? Si la respuesta es sí, son más necios de lo que muchos pensamos. Pero si la respuesta es no, como sospecho, entonces legalicen el aborto para menores de 12 años porque en modo alguno funciona aquí el argumento idiota de “ella se lo buscó, que se haga responsable”.

Si no, que el último apague la luz.