¡Qué picarón resultó Vizcarra! Pero al margen de sus travesuras recientes en carísimos hoteles cusqueños o de sus pasadas movidas limeñas con Richard Swing y de los probables problemas conyugales que estas diabluras le acarreen, su imagen y su situación legal se ven aún más melladas.

Ya no puede recurrir a venderse como el personaje moralista e impoluto –que incluso habla de sí mismo en primera persona plural, un “nosotros” cual Majestad– con estas trastadas, aún más con la infamia de haberse vacunado a espaldas de la población o de haberse revelado tan traicionero y mentiroso con todo aquel que le rodeaba.

A eso habría que sumarle su pésima gestión de la pandemia, su golpismo con el Congreso y todas las cutras que ya se le han encontrado con los constructores. En un país normal, la suma de todas estas criolladas acaba con cualquier político. Pero estamos en el Perú y mucho me temo que al “electarado” no le importará mucho que Vizcarra tenga todos estos pasivos y que muy posiblemente todavía habrá muchos genios que le consideren una buena opción presidencial. Así son. Por eso, tienen lo que se merecen.

PD: Si –y este es un “Si” condicional absoluto y gigante– se prueban las tremendas afirmaciones de Zamir Villaverde esto ya sería un “game-over” para este gobierno, pues haber surgido de unas elecciones fraudulentas le deslegitimaría al instante. Nadie –ciudadanos, funcionarios públicos y uniformados– estaría obligado a prestarle obediencia y respeto. Todo el Ejecutivo (Dina Boluarte incluida) quedaría descalificado frente a un Congreso que, les guste esto a muchos o no, sí habría sido elegido legítimamente.

No quedaría más que ir a elecciones generales lo más pronto posible y, por supuesto, sin Salas Arenas y Corvetto al frente del JNE y la ONPE. Pero todo esto depende de que Villaverde no esté mintiendo, que no hay tampoco que olvidar que este hasta asaltante de pizzerías ha sido.