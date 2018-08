En el primer semestre, las exportaciones alcanzaron la cifra de US$24,309 millones, mayor en US$3,609 millones al resultado del primer semestre de 2017. ¿Cómo se explica? El 63% se debe al crecimiento de las exportaciones mineras. De ellas, el cobre sustenta el 51%. El precio del cobre aumentó de 237.9 centavos de dólar por libra en junio de 2017 a 310 en junio de 2018, un crecimiento de 30.6%. Sin embargo, el volumen exportado mensual fue de 226 mil toneladas métricas en junio de 2017 y de 220 mil en junio de 2018. Esto significa que el aumento en el valor exportado se debió básicamente al precio internacional. Un fenómeno similar ocurre con el zinc y con el petróleo crudo y derivados.

Las cifras muestran la dependencia del cobre. Eso en sí no es negativo. En la medida que las empresas que producen y venden cobre paguen sus impuestos, elevan la recaudación tributaria del Gobierno, que así dispone de más dinero para invertirlo en el bienestar de los ciudadanos. Los gobiernos locales y regionales reciben más por concepto del canon. Aquí nos topamos con la restricción central: cómo gasta el Gobierno los recursos que obtiene del crecimiento económico. No necesariamente es un problema de falta de dinero, sino de deficiencias en la gestión.

En economía no basta crecer. Para el ciudadano de a pie no significa nada que se le diga que el crecimiento económico de mayo fue de 6.43%. Tiene que sentir que esa cifra se refleja en su vivir diario. Y eso se relaciona con mejores oportunidades, seguridad ciudadana, menos tráfico, acceso a salud y educación de calidad. Mientras que no entendamos que el crecimiento económico es un medio y no un fin, no podremos siquiera pensar en el desarrollo, al menos no para todos.