Evo no es Ángel(a)

Evo no es Ángela ni es ángel; no se parece en nada a Ángela Merkel ni es un “pobre angelito” porque nunca fue un demócrata, aunque en las redes sociales algunos aleguen que si la canciller (primer ministro) alemana gobierna hace 14 años y se le tilda de demócrata, ¿por qué a Morales no?

Merkel es primer ministro (PM) en un sistema parlamentario, lo que significa que es jefe de gobierno, pero no jefe de Estado. A diferencia de los sistemas presidencialistas en los que el mandatario cumple los dos roles. Un PM es electo como parte de la lista de su partido y su poder es más limitado que el de un presidente porque no puede dictar decretos. Al ser a la vez un parlamentario, un PM está obligado a negociar con el resto de sus colegas para aprobar cualquier ley. Ángela, incluso, depende en su reciente gobierno de partidos con los que debió hacer alianza para gobernar.

Evo se convirtió en dictador cuando cometió el fraude de noviembre con la ayuda de las instituciones del Estado bajo sus órdenes. Desde 2006 Morales convirtió a Bolivia en una autocracia electoral, reeligiéndose cuatro veces cuando la Constitución, que él mismo propuso, le permitía dos mandatos. En 2016 perdió un referéndum para reformar la ley de reelección, pero, burlándose de la decisión popular, ordenó al tribunal electoral habilitarlo para ser candidato en 2019.

Las Fuerzas Armadas, en toda democracia, deben garantizar la transparencia de una elección, por lo cual, ante un golpe desde el poder, como es un fraude, debe exigir la renuncia del mandatario.

No se discute su gestión social y económica, sino su abuso de poder y su discurso que incitó al conflicto entre los diversos sectores. Eso lo aleja de Ángela y de los ángeles.