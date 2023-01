Según el politólogo Steven Levitsky ayer en La República: 1) La democracia tiene que tolerar siempre que vandalicen aeropuertos y quemen edificios públicos y comisarías (no creo que aguanten eso en su USA o que no haya muertos, pero eso no lo dice). 2) La Policía y las FF.AA. peruanas están compuestas por oficiales y tropas supremacistas neonazis, que, por racistas y clasistas, matan siempre a inofensivos manifestantes. 3) El humalista premier Otárola es ahora un militarista de derecha autoritaria. 4) Keiko iba a ser una dictadora de todas, todas, todas maneras. Por eso había que apostar como sea por Castillo, a pesar de saber de sus limitaciones siderales y de ser apoyado por la extrema izquierda. 5) No hay Movadef ni Fetape ni mineros informales o narcos tras las revueltas. Todos son gente muy buenota y solo indignada con la muy malvada derecha limeña. Hay más de esos disparates en la entrevista, pero estas son las que más resaltan por tontas. ¡Vaya profundidad de este sabio de Harvard!

-Esta Bolivia eviista no debería estar subterráneamente alentando separatismos en el sur peruano cuando tienen un tremendo techo de vidrio con Santa Cruz, donde el gobierno central está reprimiendo duramente a la población desde octubre pasado y han recientemente detenido ilegalmente –la Conferencia Episcopal lo ha tildado de “secuestro”– al popular gobernador de derechas Luis Fernando Camacho. Es que en esa próspera zona semitropical existió siempre una identidad muy distinta (“camba”) al resto andino de Bolivia (“colla”). Los cambas son más criollos y capitalistas, incluso identificándose desde hace años con una bandera verdiblanca (mismo la andaluza). Santa Cruz es mucho más parecida a Asunción (Paraguay) que a La Paz, siendo su departamento ahora el más poblado y rico. Muchos allí creen que podrían ser una especie de Paraguay más pequeño si se separa la “Media Luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) de los departamentos andinos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca).