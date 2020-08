-¿Cuánto tiempo nos tomará salir de esta recesión generada por el coronavirus y Vizcarra? Muchos años si la política sigue conspirando contra la economía, como pasó con la crisis de 1998. Como el coronavirus, esa recesión colosal fue muy inesperada por la cantidad de factores malos que coincidieron: 1) la “crisis rusa” por impagos de deuda externa, lo que provocó una gigantesca fuga de dólares de las economías emergentes y la consiguiente crisis financiera local, con el agravante de que el BCR no inundó el mercado con dólares como debía haber hecho; 2) la “crisis asiática” que tumbó los precios de los metales, lo que colapsó a nuestras exportaciones mineras; y 3) un colosal fenómeno de El Niño, que arrasó con la agricultura y la pesca peruanas.

La brutal devaluación del sol y la disparada de la morosidad en una economía aún muy dolarizada fueron nucleares para el sector bancario peruano y 10 bancos quebraron en cadena (Latino, Norbank, Banex, República, Nuevo Mundo, etc.). El Banco Wiese, segundo en el mercado, no quebró por un pelo, lo que hubiera ya significado el crack de todo el sistema (fue salvado en gran medida por el hábil superintendente Naranjo, después hostigado por el Congreso y el PJ. ¡Típico del Perú!).

Tras dos años de crisis profunda, el país ya estaba reflotando en el año 2000, pero la posterior situación política tan inestable (renuncia de Fujimori, correteo a Montesinos, un breve presidente provisional y la elección de un desconocido que no generaba mucha confianza como Toledo) congeló la inversión privada y eso alargó más la crisis. Recién en 2004 se recuperó el ingreso nacional bruto per cápita que se tenía en 1997 (unos US$2,300) y ya se sintió al país curado. Moraleja: no sean estúpidos al votar en 2021 si no quieren sufrir seis años de crisis profunda otra vez.

-PD.: Ya solo faltan 344 días para que se largue Vizcarra…