Evita, cambia y mejora

En el sector transporte existe una estrategia para reducir emisiones llamada ASI por las siglas en inglés de Avoid / Shift/ Improve, que se traduce como Evita/Cambia/ Mejora. Considero que esta estrategia será clave para la reactivación de nuestras ciudades.

EVITA. El viaje más sostenible es aquel que no se hace. No generas emisiones, no ocupas espacio y no te arriesgas a morir en un siniestro de tránsito. El teletrabajo sería un buen ejemplo y es algo que debería continuar, para ese 8% de personas (según Apoyo) que pueden tele-trabajar en Perú. Si no puedes EVITAR el viaje puedes REDUCIR el número de viajes que realizas. Entonces, algunas personas que no pueden hacer teletrabajo podrían juntar turnos (si es seguro) o ir menos días a su trabajo.

CAMBIA. La idea es cambiar un medio de transporte menos eficiente por uno mejor. Así, si alguien deja el auto por usar bicicleta estás logrando los objetivos del ASI tradicional. En el caso de la cuarentena, lo que debemos provocar es que la gente deje de usar modos de transporte que generan más riesgo de contagio y opten por usar modos con menos posibilidad de contagio. Por eso, las ciudades apuestan por promover la caminata y la bicicleta para que los usuarios del transporte público puedan migrar, cuando es posible, a esos medios de transporte. ¿Qué pasa con el auto particular? Es cierto que tiene menos riesgo de contagio, pero es un medio tan ineficiente que genera otros problemas graves.

MEJORA. Por supuesto, mucha gente no podrá dejar de usar el Metro, los buses o el Metropolitano para trasladarse. Por ello, las políticas deben MEJORAR estos sistemas de transporte colectivo, por ejemplo, incluyendo más unidades para que no viajen llenas, gestionando mejor las rutas para que las paradas sean diferenciadas y así distribuir a los usuarios.

La estrategia ASI podremos aplicarla a otros aspectos de nuestra vida en la poscuarentena. Por ejemplo, evitar lugares congestionados, cambiar la forma en la que hacemos nuestras compras y mejorar la experiencia y la salubridad en espacios públicos como los parques. Ahora tenemos que aprender a gestionar mejor nuestra vida cotidiana: evita lo que puedas, cambia cuando puedas y mejora cuando no te quede otra. Esta será nuestra nueva normalidad.