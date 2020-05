La demagogia y el impuesto “solidario”

¿El impuesto solidario es una medida necesaria frente al COVID-19 o busca hacer política populista?

El economista Pedro Francke dice que no se trata de una propuesta de izquierda, dado que políticos americanos como Bernie Sanders proponen medidas similares. Quizá olvida que muchos consideran a Sanders –un socialista y propietario de tres casas– como un populista de izquierda. Francke usa la etiqueta #QuePaguenLosRicos. Nuevo Perú, el partido de Verónika Mendoza, se suma a esta campaña. ¿Si no es populismo de izquierda, por qué esos lemas?

Dejando de lado los discursos, consideremos las siguientes preguntas antes de apoyar esta medida destinada a ser popular. ¿Cómo afectaría esto la competitividad del Perú en la región? ¿El Estado necesita recaudar más o necesita usar lo que recauda adecuadamente, ejecutando los presupuestos? Además, las empresas tendrán un rol importante en la recuperación económica. Los ricos no son santos, pero no hagamos de ellos chivos expiatorios para cada crisis que enfrenta el país. Esa no es una mentalidad para salir adelante. Por último, no olvidemos que los ricos formales ya pagan impuestos.

Tras días de rumores, el presidente Martín Vizcarra indicó que el Gobierno eventualmente presentará un plan concreto. De hecho, ya existen propuestas en el Congreso. En cualquier caso, habría que evitar los debates demagógicos que se ven últimamente alrededor del mundo. Esperemos que el Gobierno presente una propuesta sustentada con evidencia sólida. Mientras tanto, si verdaderamente creen que este impuesto es urgente, el senador Sanders y otros “solidarios” aburguesados pueden dar el ejemplo girando un cheque voluntario y generoso a sus respectivos gobiernos.

Y no olvidemos que los ricos formales por lo menos pagan impuestos.