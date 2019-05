El eterno resplandor de una izquierda más decente

En este diario escribí hace unas semanas que pensaba que Susana Villarán debía enfrentar sus procesos en libertad.

Hoy, sin embargo, todos sabemos que el Ministerio Público pidió la preventiva y que el Poder Judicial la confirió (sin mayores cambios en el proceso) y hoy la señora Villarán ya está recluida en un penal. Me mantengo en creer que Villarán no representa una amenaza procesal y que su conducta había sido consistente de cara a la ley, pero en estos tiempos en los que todos son abogados y la justicia se imparte en Twitter, lo dejo ahí.

Lo que sí me parece importante destacar es que quienes apoyaron a la señora Villarán durante la campaña del No y luego a una reelección que ella misma había prometido no tentar dejen de buscar crear el mundito maniqueo en donde solo ellos y sus amigos tienen lugar. Es un imaginario de falsas dicotomías que parecen gritarle a la realidad que se simplifique. Que sea esto una lucha entre los buenos y los malos. Ellos contra nosotros. Nosotros decentes e inmaculados.

La izquierda ha querido establecer un monopolio de la moral en nuestro país.

Entonces: a otra página. Las ideas no roban. Las personas roban. Descalificar a alguien por no pensar como uno habla de una capacidad muy primaria para argumentar y establecer posiciones razonables. Susana Villarán le ha hecho mucho daño a nuestro país (como cualquiera que hiciera lo mismo que ella), pero más daño le ha hecho a la izquierda más nice du perou. Esa que tiene el dedo limpio para señalar el camino y para ser monitora de los delitos de todos. Porque esa misma, enterita, le hizo todo el teatro a la señora, y ella pasó a cobrar.

Yo no dudo de la buena voluntad de quienes la apoyaron por principios. Pero mis principios me llevan justamente a no apoyar a alguien de manera incondicional si no estoy seguro de qué cartas tiene.