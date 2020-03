Esto no acaba con la cuarentena, estamos viendo una crisis global como no se ha visto en cien años. Sobre la ampliación del bono para 800 mil familias, es porque estamos enfrentando una situación crítica. Independientemente de si eres pobre o no, mucha gente no va a tener para pagar los gastos básicos y el día a día luego de ampliarse la emergencia. Esto es para que los hogares tengan cómo cubrir la canasta alimentaria. Acá lo importante es que cuando pase esto, se tenga un aparato productivo en capacidad de poder levantarse.

Sobre el retiro de la CTS hasta por S/2,400, no es ideal, no hubiese tomado esa medida en este momento. Es una disposición que no la comparto, pero tampoco diría que es descabellada. El propósito ha sido inyectar un mayor gasto a la economía para que no se caiga. Con las AFP sucede lo mismo. Están tratando de inyectar liquidez a la economía. Liberan hasta un tope para que tengan capacidad de gasto, aplican la misma regla que la CTS.

De otro lado, es momento para que el Estado haga programas de compras públicas a pymes nacionales; eso es una manera de mantener sus ingresos y evitar que haya quiebras en todos los niveles.

Ahora, el subsidio del 35% para empresas con trabajadores que ganen hasta S/1,500 no está mal, tiene que ver con cómo mantienes a las personas y a las empresas a flote. Creería que esta medida debe ser solo durante el periodo de cuarentena, no se puede dejar abierta sin límite de tiempo. Se busca evitar quiebras y despidos.

Todavía no veo que estas acciones pongan en riesgo las finanzas públicas, pero la factura va a ser grande. No es una guerra entre trabajadores y empresas, todos estamos en el mismo bote, tratamos de mantener a todos a flote.