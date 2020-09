Esto es Vizcarra…

Varios me han preguntado por qué tengo a Vizcarra en tan bajo concepto. Lean “Vizcarra, una breve historia de lealtad y traición” de Martín Ripl y estos extractos de la entrevista hecha ayer a Meche Araoz en el Trome para que vean lo que es ese tipo:

-"Parábamos en mi casa. Almorzábamos juntos todos los días. Compartíamos hasta el plato porque yo comía menos que él y eso era parte del compartir diariamente. Celebré su cumpleaños con mis amigos llevándolo a una peña" (…) “Sí, varias veces me ha hecho muchas promesas y no ha cumplido y ha mentido diciendo cosas como ‘efectivamente regreso en la tarde a conversar contigo’. Me mandó un mensaje. Esa misma tarde nunca apareció. Me dejó plantada, por ejemplo. Y al día siguiente, que era Día de la Amistad, me manda un mensaje desde el avión diciéndome: ‘Ya regreso a Canadá, que tengas un feliz Día de la Amistad’. Una prueba de la falta de respeto a la verdad”.(…) “Faltar a la verdad constantemente y no ser una persona que actúe con lealtad” (…) “Martín es una persona que suele guardar rencores”.(…) “…Karem (Roca) era una persona que moría por el señor Vizcarra, o sea de un amor filial muy fuerte (…) Ella lo decía así y sí era muy muy pegada a él, y a Mirian (Morales) la he conocido posteriormente en la época ya del gobierno. Ahí he tenido relación porque él la puso a Mirian como el enlace con la bancada PPK inclusive (…) Ese poder se lo dio el presidente (a Mirian) básicamente, porque sí se sabía que ella era la que tenía el poder”.(…)" “…no contestaba mis llamadas cuando estábamos en medio de la primera crisis, cuando él estaba en Canadá y no quiso venir de inmediato, yo era la primera ministra”(…) “No tengo las pruebas (que Vizcarra complotó contra PPK), pero hay muchas evidencias. El mismo hecho de cómo conformó el gabinete era como un premio a todos los que llevaron a la caída de PPK (…)”.