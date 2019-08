Terminaron los Panamericanos Lima 2019 y todos los peruanos nos sentimos orgullosos de haber sido sede de los mejores Juegos de la historia. Lo dijo el presidente de la Panam Sports, Neven Ilic, y me sumo sin dudarlo. Y es que cuando los peruanos nos proponemos algo y nos unimos, logramos grandes cosas. Pero esto no acaba acá, no termina con las históricas 39 medallas (11 de oro, siete de plata y 21 de bronce).

Este debe ser el gran punto de partida para la masificación del deporte peruano en todas sus disciplinas. En los deportes menos difundidos nos fue mejor que en los que acaparan portadas. Ojalá aprendamos y les demos la debida cobertura a todos nuestros deportistas, que en muchos casos, con poco apoyo y difusión, han logrado grandes cosas.

Demostramos que somos la mejor hinchada del mundo y no solo en el fútbol. No quiero dejar de felicitar a todos los peruanos que fueron y alentaron de manera incondicional a nuestros deportistas y a los invitados también. Podemos ser grandes anfitriones y abrazar un megaevento como este, que nos puso en los ojos del mundo y de qué manera. Palmas también para los 12 mil voluntarios, peruanos y extranjeros, que siempre tuvieron una sonrisa, dispuestos a ayudar a todos los asistentes; sin ustedes no habría sido lo mismo.

Gracias a Carlos Neuhaus, el capitán de este equipo, que sin importarle lo difícil e imposible que parecía, asumió el reto y lo sacó adelante con creces.

“Jugamos todos” y así lo hicimos cada uno de nosotros desde donde nos tocó estar. Pero que esto no acabe aquí. Tenemos los escenarios para ser sede de eventos importantes, infraestructura para desarrollo del deporte, pero, sobre todo, tenemos generaciones futuras que quieren practicar más deportes.

Ese es el gran legado de estos Juegos. Ahora, a recargar energías y hacer lo mismo y mejor en los Parapanamericanos.