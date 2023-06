SILVANA ROBLES – I

Crítica selectiva

La congresista Silvana Robles renunció con carácter “irrevocable” a la bancada de Perú Libre acusando a su agrupación —liderada por el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón—de haber entablado una “unión contra natura con el fujimorismo”, al que identifica como el “responsable de la inestabilidad política que padece el Perú desde 2016″. Pero eso sí, del desastroso gobierno de Pedro Castillo, que ella tanto defendió, no dijo ni una palabra.

SILVANA ROBLES – II

Buscando refugio

En un comunicado público, la legisladora agregó que será leal con sus ideales y principios. Bueeeno, dicen en el partido del lapicito que lo mismo les prometió y ya ven. Por lo pronto, ha trascendido que Robles estaría deshojando margaritas para ver en qué bloque se refugia, pues ad portas de una nueva legislatura, las negociaciones bajo la mesa por vocerías y presidencias de comisiones están a la orden del día. ¿Será el Bloque Magisterial, Cambio Democrático o Perú Bicentenario? Veremos.





PEDRO CASTILLO

Una raya más al tigre

La Comisión especial que investigó el uso de aeronaves de Defensa y del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo aprobó su informe final, que concluye que, en la práctica, estos aviones se convirtieron en la movilidad familiar del profe, pues hasta sirvieron para llevar a Jaén a los hermanos, sobrinos e invitados al cumple de Irma Castillo, hermanita del golpista. Ahora solo falta que el documento sea debatido en el Pleno y, de ser aprobado, conllevaría a una denuncia constitucional contra el exmandatario por los presuntos delitos de peculado de uso y conspiración. Una raya más al tigre.

MARTÍN VIZCARRA

Se cuelga del fujimorismo

Martín Vizcarra reapareció y arremetió contra Keiko Fujimori, a quien emplazó para que no postule nuevamente a la Presidencia. “¿Por qué no le da opción a otro candidato de derecha? Su terquedad no da lugar a que la derecha esté bien representada”, alegó. Vaya, qué preocupado resultó. Además, haciéndose el chistosito, añadió que así fuera la única postulante, la lideresa de Fuerza Popular quedaría en segundo lugar. Todo sea por llamar la atención…

LADY CAMONES

En vitrina

La Mesa Directiva del Congreso aprobó la “elaboración, instalación y develación del retrato” de Lady Camones, en su condición de expresidenta del Parlamento. Y es que aunque solo desempeñó el cargo 41 días, su bancada Alianza para el Progreso ha hecho la solicitud, pues no quiere perderse la oportunidad de tener a una de sus integrantes en la galería de expresidentes del Legislativo… con plata de todos los peruanos.

