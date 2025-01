Estas son las cortitas de hoy jueves 23 de enero de 2025

WILFREDO OSCORIMA - I

‘Wayki’ en problemas

Un grupo de trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho llegó hasta las oficinas del gobernador regional Wilfredo Oscorima con dos burros que tenían sobre sus lomos las imágenes del ‘wayki’ de la presidenta Dina Boluarte y del director del referido centro hospitalario. ¿Para qué? Pues para expresar su fastidio por el abandono en que se encuentra el hospital donde las cañerías han colapsado, las cocinas no funcionan y los baños están cerrados.

WILFREDO OSCORIMA - II

Burrito ayacuchano

Pero parece que al engreído de la mandataria no le gustan los burritos. ¿O será que no le gustó la foto que le eligieron? Lo cierto es que aceptó recibir a la delegación solo si retiraba a los animalitos del lugar. “El burro representa la incompetencia de las autoridades”, le aclararon rápidamente los trabajadores; no vaya a ser que se haya sentido aludido. Ups.

VLADIMIR CERRÓN - I

Kelly cuenta las horas

Tras la decisión del Poder Judicial de anular la resolución que ordenaba 18 meses de prisión preventiva contra el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el caso Antalsis, su pinky friend, la legisladora Kelly Portalatino, ha señalado que “falta poco” para que su líder —ese mismito al que tiempo atrás le sugería por el chat que cambie de ubicación y no se exponga para evitar ser capturado— salga de la clandestinidad en la que hoy cumple nada menos que 475 días.

VLADIMIR CERRÓN - II

Compite con Maduro

Uhm. Para reforzar la expectativa, el perulibrista Flavio Cruz ha salido a decir que las bases les exigen que se defina al candidato de la agrupación para la Presidencia de la República en 2026. “Hemos tenido asambleas, (…) y de hecho el candidato natural es Vladimir Cerrón. La gente quiere hacer las pintas, las banderas…”, dijo. ¡Uy, qué sorpresa! Además, manifestó entusiasmado que “de lejos” Cerrón está más preparado para el cargo, política y técnicamente, que el dictador de Venezuela Nicolás Maduro. Bueeeno, si ese es su punto de referencia…

ALEJANDRO SALAS

