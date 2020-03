Tenemos que quedarnos en la casa, estamos en guerra contra un enemigo tan grande que está paralizando todo el planeta Tierra.

Sin embargo, hay gente irresponsable, inconsciente, y lo digo porque estoy en la calle y veo, directamente con mis propios ojos, cómo algunos malos ciudadanos salen a la calle con sus padres ancianos, o con sus hijos pequeños, o dos amigas del brazo, o una pareja de la mano muerta de risa.

Vivimos una grave situación y debemos vivir como si estuviéramos en guerra, como si los techos de los vecinos estuvieran llenos de francotiradores esperándonos para matarnos; salir a la calle es retar a la muerte. Por eso quisiera de peruana a peruana decirle a todo nuestro país lo siguiente:

1. No salgas a no ser que de verdad se te vaya la vida en ello y solo una persona por familia.

2. Planifica tus compras para que solo salgas una vez en toda la semana.

3. En ningún caso permitir que niños o adultos mayores salgan a la calle.

4. Usa solo la energía indispensable y, de igual manera, no satures el Internet con memes y chistes.

Al Gobierno:

1. Que atienda al sector informal, que si no trabaja, no come.

2. Que la movilidad esté garantizada.

3. Que la Policía sea lo más enérgica y estricta que le permita la ley.

4. Que las Fuerzas Armadas sean más estrictas en el control del tránsito de personas.

5. Si hay que detener, se tendrá que detener.

Estamos en guerra. O nos ponemos fuertes o miles de peruanos morirán por las peores de las epidemias: la indiferencia y la falta de respeto a nuestra sociedad.