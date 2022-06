Todo el establishment limeño se ha quedado pasmado ayer con esa foto colgada en Twitter por la embajada de EE.UU., en donde la embajadora Kenna aparece, bajo el retrato de Washington, junto a Salas y Corvetto, los dos tan discutidos titulares del JNE y la ONPE (e inmediatamente después de la visita de Castillo a EE.UU.). Colabora aún más a la intriga ese mensaje adjunto: “La embajadora Kenna conversó esta mañana con el jefe de la @ONPE_oficial, Piero Corvetto, y el presidente del @JNE_Perú, Jorge Luis Salas Arenas, sobre la importancia de asegurar la independencia de los organismos electorales”. Como sabemos, los gringos no dan puntada sin hilo y en la política o la diplomacia no existen las fotos inútiles ni las casualidades. ¿O ya se olvidaron cómo se consumó el golpe de Vizcarra contra el Congreso con esas serviles cabezas de las FF.AA. y PNP posando junto a él? Sin esa foto, aún el Congreso y la timorata Mercedes Araoz tenían alguna posibilidad de revertir el golpe, pero dicha imagen dejó bien en claro que los uniformados preferían apoyar el golpismo de Vizcarra al calcular que este era mucho más popular en aquel entonces que el Congreso y no estaban por la tarea antipática y cansadora de imponer la legalidad por miedo a disturbios pulpines, linchamiento por parte de la prensa peruana (entonces 99.9% furibunda y vergonzosamente vizcarrista) y juicios caviares. Luego vino Eloy y esa banda de los cuatro en el TC para santificar ese golpe.

Volviendo a Kenna y estos dos pájaros, existen varias hipótesis: 1) EE.UU. apoya a estos dos ante las críticas de la derecha, pues EE.UU. está gobernada ahora por los demócratas, que cada vez están más caviares. Por lo pronto, la ONG IDL –la dueña del Perú– ya salió a festejar esta foto. 2) EE.UU. les ha llamado la atención porque algo sabe de ellos o que algo traman. 3) Hay algo en marcha y lo están abortando. Pero esta foto NO es casual.