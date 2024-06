Lo ocurrido hace una semana en el aeropuerto Jorge Chávez es una vergüenza internacional. La evidencia de un Estado fallido, precario e ineficiente. Y, a pesar de ello, aún tenemos empresas públicas con servicios de pésima calidad, quebradas y que, incluso, amenazan la seguridad de todos los peruanos.

Corpac, responsable del control del espacio aéreo, de la operación y el equipamiento de los aeropuertos, es un claro ejemplo. Una empresa estatal con pésima gestión, copamiento de cargos, mala provisión de servicios al ciudadano y una amenaza latente para todos.

Por años, sus sindicatos han puesto en jaque al país, en varias oportunidades, con huelgas de controladores aéreos que afectan la imagen del país y el turismo. La institución está tomada por una mafia.

La operación y el equipamiento de aeropuertos es también un desastre. El terminal aéreo del Cusco está detenido en el tiempo, mientras que los aeropuertos de Jaén y Jauja sufren cierres constantes. ¿Por qué permitimos que atenten contra el derecho a la conectividad de la población? ¡Basta ya! Urge concesionar el tercer grupo de aeropuertos regionales (Jaén, Jauja, Yurimaguas, Huánuco y Rioja).

¡Lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya fue el colmo! Y es solo uno de los varios problemas que el Estado no ha resuelto: un nuevo aeropuerto que no tendrá un puente de entrada (sino uno provisional) ni rutas de acceso (vía expresa Santa Rosa y otras) y hay demoras en la compra de equipos para migraciones, entre otros.

¿Por qué no se habilitó la segunda pista ante la falla eléctrica en la primera pista? En abril de 2023 se inauguró con bombos y platillos esta nueva pista. Puro show. Se usaba solo de día porque surgió un problema con los vidrios de la torre de control, que tendrían que ser cambiados por LAP, el concesionario del aeropuerto. La segunda pista se dejó de usar a fines de 2023.

Más de un año después, aún no hay solución. LAP instaló una muestra del nuevo vidrio, Ositran dio el OK, pero Corpac quiere una inspección adicional que aún no se decide. Los sindicatos entorpecen el proceso y se dice que aún no están capacitados para operar la nueva torre. Los equipos tampoco están completos y los adquiridos no tienen garantía. Lo cierto es que nadie decide y el tema se sigue dilatando. El MTC no asume el liderazgo que le corresponde.

Los usuarios estamos en manos de un Estado que no funciona y de una empresa estatal fallida. ¿Falta de liderazgo? ¿Incapacidad? ¿Corrupción? Uno o todos.

