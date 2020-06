Dado que el Ministerio de Salud lo manejan los dos mejores cuadros del Frente Amplio (el ministro Zamora y su director Alexander Saco) en el área, se puede decir sin reparos que esta izquierda ha fracasado estrepitosamente como gestora pública: destrozaron la economía y el virus les pasó por encima. Y otros cómplices de esta debacle sanitaria y económica han sido esa prensa oficialista y esos coleguitas (como Mávila, Chincha, AAR y RMP) que cegaron al público con su incondicional vizcarrismo, amén de esos médicos oráculos que contaban cuentos desde la radio y la TV para los incautos Andys Livise y Renatos Tapia del país. AAR ahora critica diariamente en su columna al Congreso que tanto ayudó a parir (me imagino que sus amigos de Apoyo deben estar muy asustados) y RMP se lamenta del “respaldo ciego” después de que más vizcarrista no pudo ser. Igualito se le voltearon ambos a Fujimori.

-Los peruanos somos tan inútiles que tenemos que acudir a otro país (Reino Unido) para nuestra muy elemental reconstrucción (¡son puentes, pistas, desagües, hospitales, colegios, etc., no centrales nucleares!) del norte, algo que se debió hacer hace tres años. El problema de Latinoamérica no es la falta de riquezas naturales o que los extranjeros nos exploten o el neoliberalismo o que las élites sean insensibles, etc. El problema es que somos unos inútiles. Por eso creo que ese anuncio de “Arranca Perú” no pasará de eso: un anuncio.

-Lima debería tener 39 congresistas por población en lugar de 36 y la Comisión de Constitución pretende quitarle dos congresistas para dárselos a los peruanos residentes afuera (¿?). Y quieren alternancia hasta en la plancha presidencial (¿?) y eliminar completamente la inmunidad (¿?). ¿Son unos cretinos o qué?

-Ojalá no vayan a poner a un rojo o un caviar estatista ahora en Indecopi. La caviarada capturaría así un sector más del Estado.