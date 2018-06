Este espíritu seámoslo siempre

De rojo y blanco, con espíritu festivo y optimista. Así se viste la edición de hoy de Perú21 porque compartimos la algarabía de nuestro pueblo, el que hoy sufrirá y vibrará con cada pase y jugada de nuestra selección en la cancha.

Conforme se acercaba esta esperada mañana, este regreso que había sido un prolongado sueño de 36 años, el ánimo subía y parece que el Perú vive con fervor unas fiestas patrias adelantadas, tal como lo puede ver en nuestras páginas.

Es hermoso observar a padres e hijos vistiendo camisetas con los colores patrios más allá de un día de partido. Es inspirador ver que en comercios y casas ondea la bicolor cuando no han hecho de sus fachadas una bandera gigante. Es conmovedor ver a gente de todas partes, sin distinción, fundirse en un abrazo y hasta compartir lágrimas de emoción.

Que no se pierda ese espíritu que hemos recuperado después de tanto. Que no se quede solo en días de fútbol. Los años de derrota en el deporte fueron también reflejo de épocas a las que los peruanos no queremos volver y que dañaron nuestra autoestima profundamente.

Recuperarla, de manera paulatina, ha sido obra de visionarios y soñadores, gente con talento, vocación de trabajo y persistencia. Hay quienes pretenden minimizar estos logros, por ejemplo de la gastronomía o el deporte, diciendo que no son asuntos fundamentales, pero están equivocados.

Tan solo una muestra: Produce informó que, con la participación del Perú en el mundial, las actividades industriales aportarán el 12.9% del PBI manufacturero; y que esta ha resultado una oportunidad para dinamizar la economía en el corto plazo.

Tenemos serísimos problemas, sin duda alguna. La corrupción, la delincuencia, el narcotráfico y sus aliados son fuertes adversarios, pero no nos dejemos amilanar; que la autoestima nacional no se dañe más es tarea de todos.

Apoyemos a nuestra selección, pero que el espíritu deportivo y patrio vaya más allá de estas fechas. Llevemos la camiseta en el diario quehacer y desde nuestras posiciones luchemos para que el Perú sea ese país que soñamos más allá de la cancha.