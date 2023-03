[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Siguen con Pizarro y el oro en pleno siglo XXI…”

-¡Qué cargadito de avisos estatales vino La República ayer, a diferencia de otros medios! ¿A qué se debe tanta generosidad gubernamental con esos castillistas? ¿Alimenta Dina Boluarte a Mohme para que no le pegue tan fuerte? ¿O masoquistas? Y me pregunto si este gobierno seguirá regalando también tanta publicidad estatal a las radios y redes de provincias.

-El FMI acaba de manifestar su preocupación por el costo que le significa a las arcas del Estado ese eterno parásito llamado Petroperú. No solo por el costo de la refinería de Talara y el estado calamitoso del saboteado oleoducto, sino también por las inyecciones masivas de liquidez que el MEF le hizo el año pasado. Maldita sea la hora que Fujimori no terminó de vender lo que restaba de Petroperú (Oleoducto, refinerías de Talara, Conchán e Iquitos, etcétera).

-Me cuentan que el evento del Foro Madrid en Lima ha sido un éxito total. Me alegro que los hayan recibido con tanta fraternidad porque son los únicos en España que se han fajado por nosotros contra la izquierda de allá desde que comenzó el gobierno de Castillo. Ellos han enfrentado a los podemistas y a “los embajadores peruanos rojos” en el Congreso español, la Eurocámara, la prensa y en muchos foros, desmintiendo sus mociones y sus mentiras. En cambio, el Partido Popular apenas ha movido un dedo, salvo algo por parte de Ayuso. Hay que ser agradecidos. Lo que sí alucino son los complejos de algunos. Uno lee en las redes y algunos estúpidos hablan aun de los 500 años, Pizarro & Atahualpa, de ese falso valor llamado Túpac Amaru (que no se rebelaba si le daban el apetitoso marquesado de Oropeza que perdió en un juicio, no hubiera tenido tantas deudas y no le cobraban más impuestos), el oro robado (que no fue tanto como se cree. Eran solo láminas delgadas y adornos en su mayoría, no lingotes. No existían aún las técnicas para extraer oro en gran escala, ni tenían instrumentos de hierro) y las demás huevadas de esas que le meten a la gente en el colegio.