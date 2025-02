Esos coleguitas “coimeados” por USAID…

PUBLICIDAD

-¡Los momentos de placer que me está dando Trump con su vapuleo diario de la izquierda son impagables! Es que no hay órgano más sensible que el bolsillo y cómo les ha dolido a los zurdos que les corten la teta de la “progre” USAID. Lo que sí es una vergüenza es como se ha confirmado lo que sospechábamos: que gran parte de los medios peruanos le vendieron parte de su agenda periodística a USAID a cambio de dinero. Siendo cínico, no existe muchísima distancia con aquellos medios que hicieron otrora lo mismo con Montesinos, salvo que los de ahora han sido bastante más baratos.

-Veo que resucitó La Herradura. La gocé como una playa cómoda y espectacular hace ya muchas lunas. Era la playa perfecta en diciembre y comienzos de enero (es que antes el verano arrancaba más temprano y ya en el duodécimo mes del año que se iba teníamos un decoroso sol playero, mientras que abril enfriaba rápido. Hoy es al revés), cuando no se repletaba de gente y se llegaba en poco tiempo. Era bastante ancha, con todos los servicios. Solo había que tener cuidado con las olas, porque el mar podía repentinamente ponerse muy bravo. Tenía al riquísimo “Suizo” como el restaurante estrella y de noche había una juerga intensa.

Todo se estropeó cuando al desequilibrado y atrabiliario alcalde chorrillano Pablo Gutiérrez Weselby se le metió la descabellada idea de hacer una pista bordeando el cerro lateral hacia La Chira. Aparte de que la idea era estúpida porque gran parte de los desagües limeños desembocaban precisamente en La Chira y esta playa era un chiquero en donde nadie se iba a bañar, las obras fueron hechas sin estudios técnicos (batimetría, estudios de oleaje y mareas, etcétera), así que el resultado es que la otrora bella playa de arena desapareció totalmente, cubierta por piedras. La alcaldesa Villarán pretendió arenarla a la criolla con el apoyo de sus amiguitos de Odebrecht, pero el fujimontesinista dios Neptuno arruinó su obra en 48 horas. Espero que ahora la resurrección sea perenne.

