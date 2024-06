-Me parece excelente que ya de una vez el Congreso haya cerrado ese eterno ciclo de reaperturas contra los uniformados de casos judiciales acaecidos en la época de terrorismo antes de 2002. No solo por el acoso a muchos que pusieron el pecho, sino que ya estuvo bueno de estar viviendo pegados al pasado, sujetos a los negocios sádicos de los caviares (viven de reabrir los procesos), a las arbitrariedades de jueces y fiscales y a la revancha de los rojos derrotados. Esta norma debió darse hace muchos años atrás porque no cabía la “lesa humanidad”. La caviarada va a zapatear mucho con esto y el fortalecimiento de la APCI. Me imagino que esto beneficiará también al ‘Capitán Carlos’ Humala.

-Volvió la vizcarrista Zoraida Ávalos al MP y al toque su colega Villena archivó la denuncia contra Vizcarra por las pruebas de COVID-19... ¡Oh casualidad de casualidades!

-Una de las más grandes culpables, sino la principal, de que hayamos llegado a esta posible disolución de la JNJ es Inés Tello, cuya terquedad y angurria por seguir en el puesto a pesar de su avanzada edad polarizó la situación al máximo. Por eso a esa eventual nueva Escuela Nacional de la Magistratura se le debería poner su nombre, dado que ella es indirectamente la madrastra de la criatura.

-El hijo de Carlos Rivera del IDL está trabajando en el Ministerio Público desde octubre pasado, el mismo lugar donde su papi prácticamente vive profesionalmente hace décadas y en donde Gorriti (otro IDL) ejerce un poder inmenso, según reveló Villanueva. No digo nada más y que cada uno saque sus conclusiones.

-No lo conocí, pero nunca oí más que hablar bien, como persona y profesional (y eso ya es bastante raro en el Perú, país de gente a menudo mala o inepta o ambas cosas), del recientemente fallecido economista Raúl Salazar. Descanse en paz.

-Mi excompañera de trabajo Patty del Río ha comunicado que tiene cáncer. Lo lamento muchísimo, pero estoy seguro de que una persona tan corajuda y vital como lo es ella saldrá adelante.

