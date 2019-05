Por lo visto, en el Perú sí existen ciudadanos de primera y segunda categoría. En qué categoría te toca estar depende de qué tanta influencia tienes entre congresistas reaccionarios. Si no tienes ninguna llegada entre ellos y se te ocurre protestar cerca del Congreso, te caerán palos y bombas lacrimógenas. También correrás el riesgo de una detención policial. Por el contrario, si tienes buena relación con las bancadas opositoras a la ampliación de derechos, te abrirán las rejas de la mismísima plaza Bolívar ubicada en la puerta del Congreso, te montarán un escenario, recibirás protección policial y te podrás despachar a tu gusto.

El problema no es que el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas llegue hasta la plaza Bolívar, sino que nadie más lo pueda hacer, revelando el doble estándar de quienes suelen criminalizar cualquier protesta ciudadana. Claro, hasta que la movilización sea a favor de sus intereses, como vimos el viernes. No recuerdo a ningún otro grupo que haya podido manifestarse en la plaza Bolívar en décadas. ¿A qué se debe este privilegio?

Si han permitido que CMHNTM haya usado libremente la plaza Bolívar, entonces ahora espero que la Marcha por el Orgullo LGTB, que se organizará en junio, también pueda ingresar hasta la puerta del Congreso. Ahí debe ser el mitin final, con escenario y seguridad incluidos. ¿O solo la agenda difamatoria, ultraconservadora, homofóbica y antiderechos tiene ese privilegio?

Nada de esto quita, sin embargo, que la campaña de ese colectivo, azuzada por un puñado de congresistas que han visto ahí un oportunismo político, haya llegado a niveles degenerados de delirio. ¿Alguien en su sano juicio realmente piensa que en las escuelas públicas se organizan “orgías escolares” o que enfoque de género es sinónimo de “sexo anal”?