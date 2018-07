Escenario convulsionado, ¿hasta cuándo?

Termina el Mundial, el Perú aún no se sacude del escándalo Lava Jato (Odebrecht no ha pagado un centavo de reparación y no sabemos si Barata seguirá colaborando “eficazmente” con la justicia) cuando se revelan audios que comprometen al ya desprestigiado Poder Judicial (PJ).

El Perú, de escándalo en escándalo. Es urgente una reforma del PJ, cuyo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que nombra a fiscales y jueces, ha sido declarado en emergencia.

El PJ es uno de los tres poderes del Estado que en teoría otorgan el equilibrio necesario para un balance de poderes que sostiene la institucionalidad. En el Perú, los tres poderes gozan de baja popularidad y mala reputación: el Ejecutivo, con nuevo presidente tras la renuncia de PPK, y otros ex presidentes con problemas legales; los congresistas, mencionados y partícipes en el escándalo de “Mamani” e “Hinostroza”; y ahora el PJ. Esta crisis es una oportunidad para una reforma sustantiva del sistema judicial tras la renuncia de su presidente, Duberlí Rodríguez, y los magistrados del CNM.

Zevallos asumió el Ministerio de Justicia tras la renuncia de Heresi y hay un nuevo y discutido fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Es tan precaria la institucionalidad que los tres poderes están desprestigiados. Algunos proponen una nueva Constitución y adelantar elecciones como si fuera la solución, pero eso generaría más desorden e inestabilidad.

Este escándalo asoma cuando hay un esbozo de mejora económica, que no se debe a medidas del Gobierno, sino al entorno internacional positivo. Sin embargo, el escenario “trade wars” China / USA podría afectar el precio de los metales (principales exportaciones peruanas) y el impacto negativo podría sentirse en los siguientes meses.