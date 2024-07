“¿Sigues con dolor?... toma una pastilla y sigue estudiando”… “¿otra vez te duele la cabeza?”…

“Yo también tengo y con un ibuprofeno sigo adelante…”…” lo que pasa es que no sabes manejar el estrés…”… “nadie puede tener dolor de cabeza todos los días…”.

Para la mayoría de las personas, el dolor de cabeza es una molestia pasajera que pueden resolver rápidamente con un analgésico. Sin embargo, existe un grupo no pequeño de personas que tienen una enfermedad crónica discapacitante llamada migraña. La migraña es una enfermedad del cerebro en el cual este se inflama y produce una serie de cambios en la via del dolor y otras funciones cerebrales que llevan a discapacitar al paciente durante el ataque. Pasado el ataque, el paciente regresa a su vida normal. Esa es la “tragedia”.

Entonces, porque la migraña no pone en riesgo la vida de la persona, no hay una evidente discapacidad física y la persona aparenta estar sana entre los ataques, es que no hay la percepción real del problema. La migraña es una enfermedad altamente estigmatizada en la sociedad, pues nadie puede entender, salvo el que la padece, el sufrimiento por el dolor, malestar general y horas perdidas en la vida de estos pacientes.

Peor aún, la asociación frecuente de la migraña con el estrés como disparador de los ataques, es que contribuye a estigmatizar más la enfermedad creando el concepto errado de una enfermedad “Psicosomática Benigna”, cosa que no solo no es cierta, sino que no existe la llamada migraña por estrés, como tampoco existe como tal, la migraña hormonal. Estas dos condiciones son disparadores de migraña y no una entidad nosológica.

En nuestro sistema de Salud, tanto en el Minsa como en Essalud, no se cuenta con unas medicinas desarrolladas hace 30 años para cortar los ataques de migraña, llamadas Triptanes. Se les niega a los pacientes esa posibilidad de alivio debiendo buscar estas medicinas en el sector privado. Eso no es justo para la mayoría de la población. Solo en Lima, se calcula que hay 300,000 pacientes con migraña. La mayoría sin acceso a estos productos, que hacen la diferencia en sus vidas.

Es momento de llamar la atención a nuestras autoridades y buscar legislar al respecto. En septiembre, se conmemora a nivel mundial el mes de la migraña, buena oportunidad para aterrizar esta propuesta.