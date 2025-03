Es lo que debió hacer Fujimori en su juicio

-Me parece que esa táctica de politizar el juicio que está utilizando la defensa de Pedro Castillo es lo mejor que pueden hacer y es precisamente lo que debió hacer Fujimori. Castillo está actuando así para su audiencia provinciana, no para Lima. Cuando eres un político y tienes todo legalmente en contra, lo mejor es sacar el mayor provecho político para galvanizar a tus simpatizantes, volverte una leyenda y lograr así tu libertad a futuro al mantener tu fuerza electoral. Eso hicieron Hitler y Fidel Castro cuando fueron enjuiciados y condenados. Esa frase “la historia me absolverá” de Fidel le garantizó un pronto indulto. Nakasaki fue tan torpe que no solo pretendió doblegar legalmente al juez César San Martín sino que ni siquiera lo recusó desde el inicio cuando ese juez CSM se la tenía jurada a Fujimori por haberle expectorado del PJ.

-La presidenta del PJ, Janet Tello, nos ha confirmado ampliamente su ideología caviar al poner como sus asesores a los abogados Susana Silva y Omar Cairo, dos conocidos ultracaviares. Después la señora niega estar politizada…

-Para que vean el nivel político en Canadá respecto al peruano, que Mark Carney —exgobernador de los bancos centrales canadiense e inglés— haya llegado al premierato canadiense y sea el candidato de los liberales para retener el puesto es como que Julio Velarde de nuestro BCR fuera presidente provisorio y candidato presidencial en el Perú. Sin embargo, alguno me dirá que PPK tenía también los mejores pergaminos y nos resultó un desastre como presidente (sin quitarle a la malvada Keiko su enorme culpa en el naufragio). Lo admito, aunque no creo que Velarde sería desatinado (cada declaración que hacía…), frívolo (la gimnasia en el patio de Palacio fue de vergüenza ajena), amoral (sus tratos con Odebrecht, que hasta ahora no le parecen incorrectos) y ocioso (en el Golf a las 11 de la mañana…) como PPK.

-¿Sol Carreño no podía haberle hecho una entrevista menos echada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza?