Este es un error histórico, pana

No debería ser ninguna sorpresa que cualquier forma de migración masiva que traiga gente al Perú dispuesta a trabajar por salarios bajos, despierte miedos y tensiones entre peruanos. Esto, evidentemente, es más fuerte entre los sectores más pobres, que ven amenazados sus sueldos y empleos. Pero el tema de fondo, en realidad, no es la migración misma, sino que nuestro mercado laboral es precario e informal.

¿Que la migración trae comparativamente mucha más inseguridad? No hay evidencia que respalde esa hipótesis popular. La nacionalidad no decreta la delincuencia.

Por eso me reafirmo en lo que dije en este mismo espacio meses atrás: exigirles pasaporte a los venezolanos equivale, en la práctica, a levantar un muro en nuestras fronteras. Es siniestro exigirles ese documento cuando es imposible que lo consigan porque es carísimo o su emisión puede tomar una vida entera. En algunos casos, los ciudadanos venezolanos no tienen ni cómo obtener uno porque su gobierno no se los otorga. Que les exijamos pasaporte y visa no es, por eso, una medida de orden interno, como se ha intentado justificar, sino un pretexto para impedirles el ingreso.

La salida de los venezolanos de su país tiene todas las características de un desplazamiento forzado. No son simples migrantes, son refugiados. Y, bajo ese entendimiento, el Perú los debería tratar con el mismo espíritu solidario que Venezuela trató a los peruanos décadas atrás.

El gobierno comete el error de poner al país en el lado equivocado de la historia, de donde será difícil salir. Es fácil y popular culpar al chivo expiatorio; lo cierto es que el guante que les está cayendo a los venezolanos le habría caído a cualquier otro cuando se quiere buscar responsables o enemigos, como sucederá tarde o temprano si todo sigue igual.