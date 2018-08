Exigirles pasaporte a los venezolanos que buscan ingresar al Perú equivale, en la práctica, a levantar un muro en nuestras fronteras. Es siniestro exigirles ese documento cuando es imposible que lo consigan porque es carísimo o su emisión puede tomar una vida entera. De hecho, actualmente el metro de Caracas es gratuito porque no hay el papel necesario para imprimir los boletos. ¿Cómo un venezolano va a conseguir un pasaporte en estas condiciones? ¡No se pueden ni imprimir!

Los venezolanos no dejarán de ingresar al Perú, solo que ahora tendrán que arriesgarse más y ponerse en manos de mafias que ya vieron el negocio que es traficar con su necesidad. Como los coyotes en México. Van a lograr entrar a Ecuador y luego ingresar al Perú por Macará o Zapotillo. Ya no alcanzarán Tumbes, sino Jaén o Chulucanas. Les tomará más de tiempo, pero van a llegar, solo que, ahora sí, sin ningún tipo de regulación.

No se trata de hablar como si la ola migratoria no estuviese sembrando miedos y tensiones entre los peruanos, sobre todo en los sectores más pobres que ven amenazados sus puestos de trabajo. Pero eso sucede porque nuestro mercado laboral es precario e informal, no porque han ingresado 385 mil venezolanos. Recuerden que la población peruana en edad de trabajar es mayor a 17 millones. Además, mientras más gente, el mercado es más grandes: las personas que llegan producen y su consumo beneficia a otros.

La historia nos ha demostrado que el destino puede dar muchas vueltas en muy poco tiempo. Por eso, solo espero que quienes hoy buscan aislar a los venezolanos que huyen del hambre, la desesperación y la miseria, nunca sean tocados por la necesidad de buscar refugio lejos de sus casas. Ecuador, Brasil y Perú están cometiendo un error histórico que tarde o temprano nos tocará pagar.