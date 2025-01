¡Ernie, sos un crack!

Si les queda como consuelo, estas historias vergonzosas de escándalos con “congresaurios” ocurren también en el primer mundo. En EE.UU. acaban de condenar a 11 años de prisión al otrora influyente senador demócrata por NY Bob Menéndez, que resultó tan coimero que hasta recibió lingotes de oro (que guardaba en su casa) y un Mercedes Benz como pago. Lo más grave es que una de las coimas provino del gobierno egipcio, lo que le acercó incluso a la traición a su país. Otro caso patético fue aquel del diputado portugués Miguel Arruda, que era tan poca cosa que se especializaba en robar maletas ajenas en los aeropuertos y remataba la ropa robada en sitios de segunda mano de Internet.

Hablando de escandaletes y escandalosos, si el exjefe caviar del IDL Ernie de la Jara no existiese habría que inventarlo, porque la verdad le alegra mucho la vida a uno con sus berrinches huachafos. Resulta que a Ernie lo han sacado como profesor en la PUCP y por eso ha circulado una carta de protesta ridículamente graciosa de lo patética que es. ¡No saben cómo me he carcajeado solo! De lo que uno lee, este Ernie debe computarse un genio y creer además que manda en la PUCP como otrora mandaba en el IDL (hasta ahora ignoro por qué repentinamente lo purgaron allí. Pasó de mandar y ganar buen billete en el todopoderoso IDL a ser un profesorcito y ganar “peanuts” en la PUCP. No me creo la historia de que salió del IDL porque quiso. ¿Habrá tenido algún roche con Gorriti, Rivera o Glatzer?). ¿Por qué Ernie no protestó igual cuando se vetó ignominiosamente a Aníbal Quiroga en la facultad de Derecho? Le sugiero a Ernie que vaya a trabajar junto a su hijito Martín con Vela en la Fiscalía, un detallito lindo que el colaborador Jaime Villanueva reveló en sus confesiones. Incluso Villanueva sostuvo que por Ernie es que Vela y Pérez pasaron a enseñar en la PUCP (ver https://www.expreso.com.pe/judicial/rafael-vela-le-da-trabajo-al-hijo-de-de-la-jara-en-fiscalia-idl-pucp-fiscalia-noticia/1103156/)